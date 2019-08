Aménagement portuaire : quelque 32 milliards d’euros seront investis d’ici 2040

Photo : YONHAP News

Le gouvernement envisage de créer d’ici 2040 12 nouveaux ports , notamment sur l’île de Jeju et en mer de l’Est.D’après le 2e plan sur la construction de nouveaux ports, dévoilé ce matin, l'exécutif projette de verser quelque 41 800 milliards de wons, environ 32 milliards d’euros. 16 000 milliards de wons, soit 12,3 milliards d’euros, seront investis par l'Etat et le reste par le secteur civil.Plus précisément, 119 quais et des zones arrières d’une superficie de 3 956 m² seront créés en augmentant la capacité de traitement de fret à 1,85 milliard de tonnes, contre 1,32 milliard enregistrés en 2017.Le gouvernement s’attend à ce que cette capacité progresse en moyenne annuelle de 1,8 % d’ici 2030 et de 1,4 % d’ici 2040.