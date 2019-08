Conflit commercial Séoul-Tokyo : des députés sud-coréens appellent au retrait des restrictions japonaises

Photo : YONHAP News

Une délégation de députés sud-coréens s’est rendue hier à Tokyo en quête d’une solution au conflit commercial avec le Japon. Son programme a commencé par une rencontre avec le président nippon de l’association de parlementaires des deux pays, et dix de ses membres.Les élus sud-coréens ont alors mis en avant que les mesures restrictives imposées par l’Archipel étaient injustes et demandé à celui-ci de maintenir le pays du Matin clair sur sa liste blanche des nations bénéficiant d'une procédure simplifiée d’exportation de technologies. Et d’ajouter que dans le cas contraire, la coopération sécuritaire bilatérale risquerait de se compliquer. Ils ont cité comme exemple l’accord sur la sécurité générale d'informations militaires (GSOMIA).Pourtant, leurs confrères japonais n’ont pas donné de réponse claire pour dénoncer, au contraire, le verdict rendu par la justice sud-coréenne, qui a ordonné à des entreprises japonaises de dédommager des travailleurs forcés de la Seconde guerre mondiale.Les parlementaires sud-coréens ont aussi été reçus par le patron du parti Komei, le partenaire de coalition du Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir. Leur conversation n’a pas été fructueuse non plus. Le rendez-vous avec Toshihiro Nikai, considéré comme le numéro deux du PLD, prévu aujourd'hui a été à nouveau annulé.La délégation doit regagner Séoul dans la journée.Dans ce contexte, un proche du Premier ministre nippon Shinzo Abe a affirmé que la probabilité de rayer la Corée du Sud de la liste blanche était de 100 %. Le président du comité électoral du PLD Akira Amari a tenu hier ces propos lors d’une interview avec une chaîne de télévision locale.