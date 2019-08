Lee Ju-yeol estime la baisse des taux de la Fed moins « assouplissante » qu’attendu par le marché

Photo : YONHAP News

Alors que la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed) a abaissé dans la nuit de mercredi à jeudi de 0,25 point son taux directeur, pour le situer entre 2 % et 2,25 %, le gouverneur de la Banque de Corée (BOK) a estimé que l’ampleur de la baisse ne correspondait pas à l’attente du marché. Et d’ajouter que la BOK a pris note de la remarque du président de la Fed selon laquelle il allait prendre des mesures destinées à maintenir la tendance expansive de l’économie américaine.Lee Ju-yeol a tenu ces propos devant des journalistes à l’issue d’une réunion de la BOK convoquée ce matin afin d’évaluer d’éventuelles répercussions de la décision de la banque cetrale des Etats-Unis sur l’économie du pays.Interrogé sur la possibilité d’une nouvelle baisse de son taux d’intérêt en cas d’aggravation de la conjoncture économique, le chef de la banque centrale sud-coréenne a répondu que, bien sûr, il allait l’envisager.Pour rappel, la BOK a baissé, le mois dernier, son taux de référence de 0,25 point pour la première fois depuis trois ans et un mois.