Kang Kyung-wha : les restrictions japonaises défient le libre-échange

Photo : YONHAP News

La ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha est arrivée hier à Bangkok pour prendre part à une série de conférences liées à l’Asean. En marge de ces assises, elle cherche à rencontrer ses interlocuteurs de plusieurs pays qui y participent.Hier, Kang s’est entretenue séparément avec le ministre birman de la Coopération internationale et le chef de la diplomatie laotienne. L’occasion pour elle de mieux leur faire connaître la toile de fond de la guerre commerciale entre son pays et le Japon ainsi que la position de Séoul. La ministre sud-coréenne a alors réaffirmé que les mesures de restriction nippones défiaient le libre-échange et la prospérité commune de la région.Kang a aussi fait part des efforts du gouvernement sud-coréen pour dénucléariser la péninsule et y instaurer une paix durable, avant de demander le soutien et la coopération de l’Asean. Ce matin, elle a rendez-vous avec son homologue japonais Taro Kono.Par ailleurs, les négociateurs nucléaires sud-coréen et américain sont eux aussi en voyage dans la capitale thaïlandaise. Lee Do-hoon et Steve Biegun s’y sont de nouveau réunis hier. Les deux hommes ont alors échangé notamment sur les nouveaux tirs de missiles balistiques nord-coréens. Ils se sont aussi engagés à continuer de déployer des efforts diplomatiques pour relancer au plus vite les négociations nucléaires de travail entre Pyongyang et Washington.