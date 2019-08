Tirs balistiques nord-coréens : le Conseil de sécurité de l'Onu se réunit aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité de l’Onu se réunira aujourd’hui, heure de New York, pour discuter des tirs successifs de missiles balistiques nord-coréens.D’après des sources diplomatiques citées par les agences de presse comme Reuters et TASS, c’est la Pologne qui a décidé de convoquer la réunion à la demande de plusieurs pays d’Europe comme la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne. Et les discussions seront menées à huis clos. La Pologne assure la présidence du Conseil pour le mois d’août.Les tirs balistiques nord-coréens constituent une violation des résolutions de sanctions onusiennes contre le pays communiste. Cela dit, le Conseil ne les a pas évoqués depuis que Pyongyang et Washington ont engagé l’an dernier un processus diplomatique de dénucléarisation.Les Etats-Unis n’ont pas encore réagi à la convocation de la réunion d’aujourd’hui du Conseil.De son côté, le patron des Nations unies Antonio Guterres a annoncé croire que les lancements de missiles nord-coréens soulignent l’importance de reprendre les négociations visant à dénucléariser la péninsule. Une annonce faite par son porte-parole Stéphane Dujarric.