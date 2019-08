Quatre sud-Coréens sur cinq envisageraient de partir seul en voyage

Photo : YONHAP News

Près de 80 % des sud-Coréens projetteraient de partir seul en voyage. Et comme destination, la plupart d’entre eux préféreraient rester dans le pays plutôt que de partir à l’étranger.C’est du moins ce que révèle un sondage effectué par le site de vente en ligne Gmarket auprès de 993 clients entre le 15 et le 28 juillet derniers.Plus précisément, 61 % des sondés ont répondu l’avoir déjà fait dans le passé. Et 60 % ont opté pour des destinations domestiques.Pour les raisons d’un tel choix, 78 % ont évoqué le fait de pouvoir planifier comme ils l’entendent leur voyage, 10 % les difficultés de s’entendre sur les dates avec leurs proches. Enfin, 7 % se sont dits obligés de partir seul, faute de compagnon de route adéquat.