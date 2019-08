Baisse des exportations de 11 % en juillet

Photo : YONHAP News

Les exportations peinent à redécoller.Selon les chiffres publiés aujourd’hui par le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie, les exportations en juillet ont atteint 46,14 milliards de dollars, soit une baisse de 11 % en un an. Elles reculent ainsi pour le 8e mois consécutif.Cette mauvaise performance est attribuable en particulier à la chute des prix des semi-conducteurs et des produits pétrochimiques. En effet, le volume de leurs ventes a progressé, respectivement, de 14,9 % et de plus de 10 %, mais le montant correspondant a lui dégringolé de 28,1 % et de 12,4 %.En revanche, les ventes de produits phares traditionnels comme les automobiles et les produits électroménagers, ainsi que les nouveaux moteurs de croissance tels que les biens liés à la bio-santé et les cosmétiques, continuent à afficher une hausse.Dans ce contexte, la balance commerciale est demeurée positive pour le 90e mois de suite, en enregistrant un excédent d’environ 2,5 milliards de dollars, comme les importations étaient de 43,7 milliards de dollars.