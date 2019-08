Naufrage sur le Danube : le capitaine du bateau « Sigyn » incarcéré

Photo : YONHAP News

En Hongrie, le capitaine ukrainien du bateau de croisière « Sigyn » a finalement été incarcéré hier, suite à la délivrance par le tribunal d’un mandat d’arrêt contre lui. Le Parquet local en a aussitôt informé l’ambassade de Corée du Sud à Budapest.Retour sur les faits : après le naufrage de l’embarcation « Hableany » sur le Danube le 29 mai, le commandant ukrainien a été placé en garde à vue le lendemain de l’accident pour l’avoir percutée, puis libéré sous caution deux semaines plus tard.Le Parquet a recouru d’urgence contre cette décision et la Cour suprême lui a donné gain de cause lundi.