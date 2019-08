Photo : YONHAP News

La dernière soirée de juillet a été particulièrement arrosée dans le quart nord-ouest du pays. La première semaine d'août s'annonce au contraire très ensoleillée, à en croire les prévisions de Météo-Corée. Dès demain, et pour six jours au moins, aucun nuage ne devrait voiler le ciel sud-coréen.La contrepartie : il fera très chaud, et le mercure ne devrait pas retomber sous les 25℃ la nuit. Dans la journée, on attend entre 32℃ et 36℃.