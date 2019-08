Le cadavre présumé d’un soldat nord-coréen découvert dans le fleuve d’Imjin près de la frontière avec le Nord

Photo : YONHAP News

Un corps présumé appartenir à un soldat nord-coréen a été découvert hier soir par un soldat du Sud dans le fleuve Imjin, dans la ville de Paju, a proximité de la frontière avec le Nord.Selon l’annonce faite aujourd’hui par la police municipale et les pompiers, l’armée a remis le corps en estimant qu’il n’appartenait pas à un soldat sud-coréen.La police et le ministère de la Réunification considèrent qu’il est probable que la dépouille soit celle d’un militaire nordiste, étant donné que ses empreintes digitales ne sont pas connues et que sa tenue n’est pas courante.D’après les forces de l’ordre, l’état avancé de décomposition du corps laisse penser que le décès remonte à au moins deux semaines. La victime aurait pu être emportée par le courant du fleuve, dont le débit s’est accru suite aux fortes pluies.