NIS : Pyongyang pourrait procéder à de nouveaux tirs de missiles en août

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord pourrait renouveler ses provocations, dont des lancements de missiles, en août. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui le Service national du renseignement (NIS) à la commission compétente de l’Assemblée nationale.Selon l’analyse avancée par le NIS, c’est parce que Pyongyang a besoin d’améliorer son système d’arsenal avant la reprise des négociations nucléaires avec Washington, et non uniquement dans le but de protester contre l’acquisition par Séoul de nouvelles armes stratégiques, telles que les chasseurs F-35A, ou contre les exercices militaires conjoints sud-coréano-américains.Le NIS a également fait savoir que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait réduit considérablement ses activités publiques en se concentrant sur l’envoi de messages à destination de Séoul et de Washington. En effet, le nombre de telles activités a chuté de 20 en juin à huit le mois dernier : cinq liées à l’armée et trois à la politique.Enfin, tout en renforçant ses manœuvres militaires depuis fin juillet, le pays communiste poursuivrait la communication avec les Etats-Unis.