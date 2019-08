Séoul dénoncera les restrictions commerciales de Tokyo à la conférence des ministres du RECP

Photo : YONHAP News

Le gouvernement envisage de profiter de la conférence des ministres des 16 pays membres du Partenariat économique régional global (RECP), qui doit se dérouler demain et après-demain à Pékin, afin de dénoncer les restrictions des exportations imposées par Tokyo envers Séoul.Selon le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie, la ministre déléguée au Commerce extérieur, qui doit participer à cette conférence, expliquera que cette mesure de représailles porte atteinte à la libéralisation du commerce, objectif affiché par le RECP, en finissant par causer des préjudices à tous les pays membres.Avant cela, Yoo Myung-hee avait proposé un entretien à son homologue japonais Hirochige Seko, mais ce dernier a décliné en invoquant un emploi du temps déjà bouclé.Le Partenariat économique régional global est un bloc économique créé en 2012, rassemblant dix pays de l’Asean, la Corée du Sud, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Les Etats membres ont pour objectif de se mettre d’accord sur les principales normes du commerce avant la fin de cette année.