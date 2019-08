Restrictions nippones sur les exportations : Moon Jae-in convoque d’urgence les ministres concernés

Photo : YONHAP News

Alors qu’il est fort probable que le gouvernement nippon approuve, demain, l’exclusion de la Corée du Sud de sa liste blanche des partenaires commerciaux favorisés, le président de la République a convoqué, ce matin, les ministres et ses conseillers compétents.D’après l’annonce faite par la Cheongwadae, le Premier ministre, les ministres des Finances, de l’Industrie, de la Défense, le 1er vice-ministre des Affaires étrangères ainsi que les conseillers présidentiels concernés y étaient présents.Pendant la réunion, Moon Jae-in aurait été briefé sur les résultats de l’entretien entre les ministres sud-coréen et nippon des Affaires étrangères, tenu ce matin à Bangkok, qui s’est soldé sans résultat.Le gouvernement a préparé un scénario de réaction étape par étape en cas d’exclusion de la Corée du Sud de la liste blanche. D’abord, le chef de l'Etat pourrait publier un message à destination du Japon.Cette première action pourrait survenir demain, juste après la décision du conseil des ministres nippon, et prendre la forme d’un discours à la nation ou de messages délivrés à l’issue de la réunion des conseillers présidentiels prévue lundi prochain.