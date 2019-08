La Corée du Nord lance à nouveau des projectiles de courte portée

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a de nouveau tiré, ce matin, deux projectiles de courte portée non identifiés en direction de la mer de l’Est.Selon l’état-major interarmées (JCS), les projectiles ont été tirés à 2h59 et à 3h23 depuis Yonghung, dans la province de Hamgyong du Sud, située dans l’est du pays. Ils auraient parcouru environ 220 km, et leur altitude et vitesse maximale étaient respectivement de 25 km et mach 6,9.C’est la 3e fois en huit jours que le pays communiste procède à de tels tirs.Dans ce contexte, le bureau présidentiel a convoqué, ce matin, une réunion des ministres concernés. Selon la Cheongwadae, il est hautement possible qu’il s’agisse de nouveaux missiles balistiques de courte portée.