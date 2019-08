L'Assemblée nationale devrait passer au vote aujourd’hui le projet d’additif budgétaire

Photo : YONHAP News

Le projet de rallonge budgétaire devrait être passé au vote aujourd’hui, soit un jour plus tard que le calendrier prévu.A l’issue des négociations marathon qui ont duré dans la nuit de jeudi à vendredi, les différents partis ont trouvé un compromis sur un montant de l’ordre de 5 830 milliards de wons, l’équivalent de 4,5 milliards d’euros. Il s’agit d’une réduction de 1 360 milliards de wons par rapport à ce qu’avait demandé le gouvernement.Plus en détail, la classe politique a approuvé à l’unanimité une enveloppe de 270 milliards de wons (203 millions d’euros), ajoutée d’urgence au projet initial proposé par l'exécutif. Mais sur le montant global, le Parti Liberté Corée (PLC) et le Bareun-Avenir, deux formations conservatrices de l’opposition, ont demandé une coupe de quelque 2 000 milliards de wons afin de réduire les émissions de bons du Trésor et les crédits qu’elles qualifient de « démagogiques ».En face, le Minjoo, le parti présidentiel, et le gouvernement voulaient que cette réduction ne dépasse pas 1 000 milliards de wons.Si les partis arrivent à s’entendre sur les détails du projet amendé, le texte sera remis aujourd’hui à la séance plénière du Parlement. A cette occasion, les résolutions dénonçant les restrictions de Tokyo sur les exportations et l’intrusion d’un avion militaire russe dans l’espace aérien sud-coréen ainsi que quelque 140 projets et proposition de lois devraient également passer au vote.