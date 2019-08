Photo : YONHAP News

Cela faisait plusieurs semaines que les sud-Coréens n'avaient pas connu un aussi beau week-end. Maintenant que les perturbations liées à la mousson estivale ont quitté la péninsule, le soleil a fait son grand retour sur tout le pays, avec pour conséquence une hausse sensible des températures.D’après Météo-Corée, on attend pour ce samedi 35°C à Séoul et à Daejeon, 34°C à Daegu, et 32°C à Busan et sur l’île de Jeju.