Les chefs de la diplomatie de Séoul, Tokyo et Washington se rencontrent à Bangkok

Photo : YONHAP News

Les ministres sud-coréen, japonais et américain des Affaires étrangères Kang Kyung-wha, Taro Kono et Mike Pompeo vont tenir, ce soir vers 18h30, heure de Séoul, une réunion trilatérale à Bangkok, en Thaïlande, en marge du forum régional de l’Asean. Et ce alors que le conseil des ministres japonais a approuvé, ce matin vers 10h, l’exclusion de la Corée du Sud de sa liste blanche des partenaires commerciaux favorisés.Néanmoins, le pays du Matin clair s’attend toujours à une solution diplomatique, comme il reste encore trois semaines avant l’entrée en vigueur de ce décret révisé. Il compte notamment sur le rôle des Etats-Unis, qui ne souhaitent pas voir s’enliser l’alliance sécuritaire entre les trois nations.En effet, le secrétaire d’Etat américain a exprimé son souhait de trouver les moyens d’apaiser les tensions entre les deux principaux alliés de Washington en Asie. Des entretiens bilatéraux respectivement avec Séoul et Tokyo sont également prévus avant la réunion tripartite.