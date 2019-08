La Corée du Sud disposerait d’un stock de deux mois et demi de fluorure d'hydrogène

Photo : YONHAP News

L'impact des restrictions de Tokyo sur les exportations vers Séoul devrait se faire sentir sur le terrain au cours du 3e trimestre.C’est en tout cas ce que prévoit DRAM Exchange, une firme spécialisée dans l’analyse du marché des semi-conducteurs, qui estime que sur le court terme, ce dispositif de représailles ne devrait pas poser de problème.Plus précisément, Samsung Electronics et SK Hynix disposeraient d’un stock de fluorure d’hydrogène de 2,5 mois. Et bien que le Japon occupe entre 60 % et 70 % du marché mondial de ce produit, d’autre pays le fabriquent aussi.Quant à l’exclusion de la Corée du Sud de la liste blanche nippone, l’entreprise a fait remarquer qu’il ne s’agissait que de la perte du statut de pays favorisé, et non de sanctions ou de restrictions.