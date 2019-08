Nouveaux tirs nord-coréens : « pas un problème », selon Donald Trump

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé ce matin deux nouveaux projectiles de courte portée non identifiés, deux jours seulement après sa dernière provocation. Selon Reuters et CNN, les autorités américaines de renseignement sont au courant de ce lancement, et elles sont en train d’identifier et d’analyser ces engins.D’après les médias anglo-saxons, ces projectiles seraient du même type que ceux qui ont été tirés avant-hier, et ils ne représenteraient pas une menace pour le territoire continental des Etats-Unis.Le président américain semble avoir été déjà briefé sur l’incident. Il a déclaré que la situation était sous contrôle et que les projectiles nord-coréens étaient traqués par les services de renseignement. Le locataire de la Maison blanche a souligné qu’il continuerait à négocier avec la Corée du Nord.Selon Donald Trump, ces tirs ne posent pas problème. Il a tenu à préciser que Washington et Pyongyang discutent du nucléaire, et que les missiles de courte portée ne font pas l’objet des négociations.D’ailleurs, le conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton avait déjà relativisé, avant-hier, la précédente provocation balistique nord-coréenne. Selon lui, ces tirs ne trahissent pas la promesse de Kim Jong-un faite à Donald Trump, qui consiste à ne pas effectuer d’essai nucléaire et de lancements de missiles de moyenne ou longue portée.Par ailleurs, les Etats-Unis ont préféré ne pas participer à la réunion à huis clos que le Conseil de sécurité des Nations unies a convoquée hier pour discuter des tirs successifs nord-coréens. Ainsi, ils voudraient se montrer toujours conciliants envers le royaume ermite en donnant la priorité aux éventuelles négociations de travail.