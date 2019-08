Londres, Paris et Berlin appellent Pyongyang à engager des négociations significatives avec Washington

Photo : KBS News

Le Conseil de sécurité de l’Onu s’est réuni hier, heure de New York, pour discuter des tirs successifs de missiles balistiques nord-coréens. Les discussions ont été menées à huis clos. Cette réunion a été convoquée à la demande de plusieurs pays d’Europe dont le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. Les Etats-Unis ont préféré ne pas y participer.A l’issue de cette rencontre, Londres, Paris et Berlin ont publié un communiqué de presse conjoint. Selon Reuters, ils ont exhorté Pyongyang à engager des négociations significatives avec Washington.Ces trois pays européens ont souligné que la communauté internationale devrait appliquer rigoureusement ses sanctions contre le régime de Kim Jong-un jusqu’à ce que les programmes nucléaire et balistique nord-coréens soient démantelés. Ils ont également souligné que le Conseil de sécurité de l’Onu devra s’unir pour faire respecter les mesures punitives à l’encontre de la Corée du Nord.Pour rappel, le Royaume-Uni et la France siègent au conseil à titre permanent avec les Etats-Unis, la Chine et la Russie, tandis que l’Allemagne fait partie des 10 membres non permanents.