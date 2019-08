Le Japon exclut la Corée du Sud de sa liste blanche des pays favorisés

Photo : KBS News

Tokyo a décidé de rayer Séoul de sa liste blanche des pays bénéficiant de conditions d'exportations préférentielles.C’était à l’issue du conseil des ministres tenu ce matin à 10h à la résidence du Premier ministre Shinzo Abe. Cette décision prendra effet le 28 août, a précisé devant la presse le ministre nippon du Commerce et de l'Industrie, Hiroshige Seko.C’est la première fois que le gouvernement nippon exclut un Etat de sa liste blanche.Cette nouvelle sanction fait suite aux restrictions des exportations vers son pays voisin des trois produits chimiques indispensables à la fabrication des semi-conducteurs imposées par Tokyo début juillet.Désormais, un millier de produits exportés vers la Corée du Sud devront passer par un examen au cas par cas, et l’exécutif japonais va se doter du pouvoir de décider de la durée de cet examen. Un dispositif perçu comme des représailles économiques supplémentaires sur fond de différend autour du travail forcé perpétré par le Japon durant la Seconde guerre mondiale.Cette décision survient malgré que les Etats-Unis aient avancé une proposition d’arbitrage. De l’avis des observateurs, c’est parce que l’administration Abe ne souhaitait pas lâcher du lest face à la pression américaine, ce qui pourrait peser sur le plan politique aussi bien au niveau domestique qu'à l’extérieur.