La Juventus rejette les critiques adressées à son égard par la K League

Photo : YONHAP News

La K League ne décolère pas dans l’affaire dite du « no show » de la star du ballon rond Cristiano Ronaldo lors d’un match amical entre la Juventus Turin et une équipe sud-coréenne spécialement composée pour l’occasion.La ligue de football sud-coréenne a transmis une lettre de protestation en la matière au club italien. Et celui-ci lui a envoyé une réponse au nom de son président Andrea Agnelli.Dans sa missive, la Juventus a déclaré ne pas accepter les critiques adressées à son encontre, selon lesquelles elle serait irresponsable et arrogante.Le club souligne que Ronaldo a dû se reposer sur le banc sur les conseils de l’équipe médicale, bien qu’il aurait dû, selon les termes du contrat, courir sur le terrain pendant au moins 45 minutes. Il a fait valoir également que son équipe n’a pas pu respecter l’heure du coup d’envoi faute d’avoir été escortée par la police sud-coréenne. Et d’ajouter qu’il entamerait des démarches judiciaires contre la K League pour contrer ses accusations de non-respect du contrat.Celle-ci a vivement critiqué la Juventus, qui se contente selon elle de rejeter sa responsabilité sans fournir d’explications claires ni présenter d’excuses. Elle a précisé qu’un responsable du club italien avait visité son siège en juin dernier pour garantir en personne le jeu sur le terrain de Cristiano Ronaldo pendant 45 minutes.En outre, la K League a contesté le prétexte fourni par le club. D’après elle, la Juventus Turin aurait dû retirer le nom de la star de la liste des joueurs si elle savait la veille du match que Ronaldo ne pourrait pas courir ce jour-là. Ce serait donc une pure supercherie.