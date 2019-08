Le gouvernement et la classe politique condamnent d'une seule voix l’exclusion de Séoul de la liste blanche nippone

Photo : YONHAP News

Immédiatement après que le conseil des ministres japonais a décidé de rayer la Corée du Sud de sa liste blanche des partenaires commerciaux favorisés, le gouvernement et la classe politique ont dénoncé, d’une seule voix, cette décision.D’abord, le bureau présidentiel a exprimé son profond regret malgré les efforts déployés par Séoul afin de régler ce problème à travers des consultations diplomatiques. Dans la foulée, la porte-parole de la Cheongwadae a affirmé que l’exécutif allait réagir avec fermeté contre cette mesure injuste.Ko Min-jung a également fait savoir que le président Moon Jae-in allait tenir aujourd’hui un conseil des ministres exceptionnel et que le ministre des Finances Hong Nam-ki dévoilerait une série de dispositifs pour surmonter cette difficulté. Une task force et une cellule d’urgence seront également mises en place à la Maison bleue afin de suivre et de contrôler la situation.A l’Assemblée nationale, son président Moon Hee-sang ainsi que tous les partis politiques ont délivré chacun un message dans ce sens, en organisant une réunion d’urgence. Par ailleurs, le projet de résolution condamnant les restrictions de Tokyo sur les exportations devrait passer au vote aujourd’hui à la séance plénière avec celui de la rallonge budgétaire.