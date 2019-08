Séoul mènera une analyse approfondie des projectiles tirés par Pyongyang

Photo : KBS News

Selon la Cheongwadae, les projectiles lancés au petit matin par la Corée du Nord sont « très probablement » des missiles balistiques de courte portée d’un nouveau type.C’est ce qui a été déclaré à l’issue d’une réunion des chefs des ministères chargés de la sécurité et de la diplomatie, présidée aujourd’hui par le patron du Conseil de sécurité nationale (NSC) Chung Ui-yong.La Maison bleue a fait savoir que ces projectiles présentaient des caractéristiques similaires en matière de vol à ceux tirés deux jours auparavant, d'après les analyses des autorités sud-coréennes et américaines concernées. Cependant, la Corée du Nord a déclaré hier qu’elle avait testé un « nouveau lance-roquettes multiples de gros calibre ». Ainsi, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont décidé de poursuivre conjointement leur analyse pour identifier les spécifications techniques.Les participants à cette réunion ont exprimé leurs profonds regrets devant ces nouveaux tirs de Pyongyang, qui font suite à ceux effectués les 25 et 31 juillet. Et ils ont appelé le royaume ermite à cesser ces actes qui ne contribuent pas à atténuer la tension militaire dans la péninsule.Le ministère de la Réunification a exprimé le même sentiment en ce que les tirs balistiques nord-coréens risquent de nuire aux efforts pour instaurer la paix dans la péninsule. Il a déclaré suivre de très près la situation pour y faire face pleinement. Selon lui, le gouvernement maintient sa position de principe. Il s’agit de respecter soigneusement la « déclaration conjointe intercoréenne ».