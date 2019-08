Les caisses de dépouilles de GI’s rendues par Pyongyang contiendraient les restes de 80 soldats sud-coréens

Photo : YONHAP News

L'agence de comptabilité des prisonniers de guerre et des disparus au combat (DPAA), affiliée au département de la Défense des Etats-Unis, a organisé hier, à Arlington en Virginie, une réunion annuelle pour les familles des GI’s portés disparus durant la guerre de Corée.Interviewé par Radio Free Asia (RFA), le directeur des laboratoires de la DPAA a fait savoir que les analyses ADN en vue d’identifier les restes de soldats américains contenus dans les 55 caisses rapatriées depuis la Corée du Nord le 1er août 2018 étaient achevées.Cette restitution a fait suite à l’article 4 de la déclaration commune adoptée à l’issue du sommet du 12 juin 2018 entre Donald Trump et Kim Jong-un, selon laquelle les Etats-Unis et la Corée du Nord s’engagent à assurer l’opération de recherche des dépouilles des prisonniers de guerre et des disparus, tout en transférant sans délai les restes de soldats américains détenus par le régime de Pyongyang.Selon John Byrd, ces caisses renfermaient les restes de quelque 250 individus, dont 80 semblent être des soldats sud-coréens. Les 170 autres pourraient être des soldats britanniques ou australiens. Byrd en a informé l’équipe des fouilles et de l’analyse des dépouilles, affiliée au ministère sud-coréen de la Défense. Et celle-ci devrait visiter les laboratoires de la DPAA cet automne.Par ailleurs, le directeur de l’agence américaine Kelly McKeague a envoyé le 4 juillet dernier une lettre à la Corée du Nord pour lui proposer de reprendre les discussions concernant le transfert des dépouilles de ses soldats. Aucune réponse ne lui est parvenue jusqu’à présent.