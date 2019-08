Liste blanche de Tokyo : Kang Kyung-wha fustige le Japon à l’ALF

Photo : YONHAP News

Immédiatement après la décision de Tokyo de supprimer la Corée du Sud de sa liste blanche, la chef de la diplomatie sud-coréenne a exprimé sa forte préoccupation.Dans son discours d’introduction prononcé lors de la conférence des ministres des Affaires étrangères de l’Asean plus trois, c’est-à-dire la Corée du Sud, la Chine et le Japon, Kang Kyung-wha a tenu des propos en ce sens en rappelant que Tokyo avait exclu, un peu plus tôt ce matin, de manière unilatérale et arbitraire son pays voisin de sa liste des partenaires commerciaux favorisés.La ministre a également salué l’engagement de ses homologues de l’Asean à soutenir un système commercial multilatéral, transparent, ouvert et fondé sur les principes établis au sein de l’Organisation mondiale du commerce.Même son de cloche du côté des associations civiles sud-coréennes. L’« Action des citoyens contre Abe » va organiser cet après-midi une conférence de presse. Et des manifestations culturelles et autres défilés sont également prévus ce soir devant l’ambassade du Japon à Séoul.