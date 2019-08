Les Américains sont moins nombreux à considérer la Corée du Nord comme une grande menace

Photo : YONHAP News

Seuls 53 % des Américains croient désormais que le programme nucléaire nord-coréen constitue « une menace principale pour les Etats-Unis ». C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la Voix de l’Amérique (VOA), citant le Pew Research Center qui a effectué un sondage du 10 au 15 juillet auprès de 1 502 adultes américains sur le thème : « les menaces mondiales auxquelles sont confrontées les Etats-Unis ».Il s’agit d’une baisse de 22 points en deux ans. En 2017, 75 % des Américains interrogés voyaient dans le royaume ermite une grande menace. A l’époque, la tension était à son comble entre les deux pays, tandis que la Corée du Nord s’affairait plus que jamais pour enchaîner ses tests nucléaires et balistiques. Depuis, la pression est peu à peu retombée suite à deux sommets Pyongyang-Washington, en juin 2018 et en février 2019, ainsi qu’à la rencontre tripartite du 30 juin dernier entre les leaders des deux Corées et des Etats-Unis, dans le village frontalier de la trêve de Panmunjom.Par ailleurs, les réponses ne connaissent pas de couleur politique. La Corée du Nord est considérée comme une grande menace par 54 % des proches du Parti démocrate et par 52 % des sympathisants des Républicains.Par contre, les Américains sont plus nombreux à douter de la volonté du régime de Kim Jong-un de se dénucléariser. Cette année, 58 % des sondés estiment que Pyongyang n’est pas crédible dans son engagement à dissiper les inquiétudes de la communauté internationale, tandis que 35 % prennent au sérieux sa démarche. Ces chiffres étaient respectivement de 49 % et de 38 % lors du sondage précédent.