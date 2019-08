Conflit Séoul-Tokyo : 35 projets d’échange civil interrompus

Photo : KBS News

Le mois dernier, le gouvernement nippon a annoncé des mesures visant à renforcer les réglementations commerciales à l’encontre de Séoul. Sa démarche a eu des retombées négatives sur les échanges civils.Le quotidien Mainichi en a fait un petit bilan. Selon son édition du jour, 21 collectivités japonaises ont dû interrompre 35 projets d’échange avec leurs partenaires sud-coréens. Par exemple, un collège situé à Boryeong, une ville du centre-ouest de la Corée du Sud, a annulé le séjour de ses élèves dans des familles d’accueil dans la préfecture de Kanagawa, au Japon. Dans l'autre sens, la ville de Shibatta, dans la préfecture nippone de Niigata, a décidé de ne pas apporter son soutien au festival de cinéma coréen prévu en septembre prochain.Le journal précise que non seulement la région de Kyushu, la grande île la plus proche du pays du Matin clair, mais aussi l’île septentrionale d’Hokkaïdo accusaient une baisse sensible de touristes sud-coréens. Il rapporte que la plus grande compagnie aérienne en Corée du Sud a annoncé la suspension de ses vols entre Busan, dans le sud-est de la péninsule, et Sapporo, la capitale de la préfecture d’Hokkaïdo. Les sud-Coréens arrivent en deuxième place juste derrière les Chinois parmi les étrangers qui visitent cette île. L’impact devrait se faire sentir davantage à la fin de la saison touristique qui s'achève en septembre.Par ailleurs, le Mainichi a évoqué la montée du mouvement contestataire de citoyens sud-coréens contre les mesures de rétorsion économique du Japon. Il s’agit, pour la population, de ne plus voyager dans l'archipel ni d’acheter de produits nippons sous le slogan « No No Japan » lancé sur les réseaux sociaux, pour les syndicats de livreurs, de refuser la livraison des colis d’Uniqlo, le géant japonais du prêt-à-porter, et pour les vendeurs d’informer les clients sur les produits japonais vendus dans les supermarchés afin de dissuader leur achat.