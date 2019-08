Les négociateurs nucléaires de Séoul, Tokyo et Washington se réunissent à Bangkok

Photo : YONHAP News

Le représentant nucléaire sud-coréen s’est entretenu aujourd’hui à Bangkok avec ses homologues américain et japonais en marge du Forum régional de l’Asean (ARF). Lee Do-hoon, Steve Biegun et Kenji Kanasugi ont tenu leur troisième session de concertations pour discuter de la situation dans la péninsule coréenne, notamment les récents tirs de projectiles nord-coréens.Les émissaires des trois pays ont préféré garder le silence face aux journalistes qui les interrogeaient à leur arrivée concernant la dernière provocation nord-coréenne.Lors de cette rencontre, Lee, Biegun et Kanasugi auraient échangé leurs opinions sur les intentions réelles du régime de Kim Jong-un, qui a procédé à plusieurs tirs en l’espace de quelques jours, ou encore sur les mesures pour une reprise rapide des réunions de travail entre Pyongyang et Washington sur la dénucléarisation.Cette réunion a été maintenue comme prévu, bien que le Japon ait exclu la Corée du Sud de sa liste blanche des pays bénéficiaires de conditions d’exportation préférentielles. Ce serait une façon de montrer que la coopération Séoul-Washington-Tokyo fonctionne normalement en ce qui concerne le dossier nucléaire nord-coréen.Steve Biegun aurait probablement souligné que le conflit sud-coréano-nippon ne devrait pas affecter la coopération sécuritaire trilatérale.