Alors que les relations se tendent sur le plan économique entre Séoul et Tokyo comme entre Pékin et Washington, la Bourse de Séoul a fini la séance sur une baisse de 0,95 %. Le Kospi, son indice de référence, est passé sous le seuil symbolique de 2 000 points, à 1 998,13 points.Sur le marché des changes, la monnaie sud-coréenne perd de la valeur. Un dollar s’achète désormais contre 1 198 wons.