Le Parlement adopte une résolution appelant Tokyo à retirer ses restrictions sur les exportations

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a adopté, cet après-midi, une résolution appelant le Japon à retirer ses restrictions sur les exportations vers la Corée du Sud, entrées en vigueur début juillet, et à revenir sur le retrait de Séoul de sa liste blanche.Dans le texte, le Parlement exprime sa préoccupation profonde face à ce qu’il qualifie de mesures de représailles contre les verdicts rendus par la justice sud-coréenne sur le travail forcé perpétré par le Japon pendant la Seconde guerre mondiale.Le document dénonce également le fait que de tels dispositifs provoquent la souffrance des citoyens des deux pays et font reculer l’ordre du commerce international libre. Il demande également à Séoul et à Tokyo de s’engager dans la voie diplomatique afin de régler ce différend.Enfin, les députés appellent le gouvernement sud-coréen à protéger l’industrie et l’économie nationales et à réagir de manière active face aux mesures injustes du Japon.