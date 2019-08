Conflit commercial Séoul-Tokyo : les Etats-Unis font part de leur inquiétude en marge de l'ARF

Photo : YONHAP News

Les ministres sud-coréen, japonais et américain des Affaires étrangères Kang Kyung-wha, Taro Kono et Mike Pompeo ont tenu ce soir une réunion trilatérale à Bangkok, en Thaïlande, en marge du Forum régional de l’Asean (ARF).Comme on pouvait s’y attendre, s’est invitée à la table des discussions l’exclusion de la Corée du Sud par le Japon de sa liste blanche des partenaires commerciaux bénéficiant de conditions préférentielles.Selon la chef de la diplomatie de Séoul, les Etats-Unis ont fait part de leurs grande inquiétude face à cette situation, et ils ont promis de déployer des efforts et de jouer un rôle, quel qu’il soit, pour apaiser les tensions entre leurs deux principaux alliés en Asie, même si la tâche semble difficile.Par ailleurs, Kang Kyung-wha a déclaré aux médias qu’elle avait transmis à son homologue japonais ses profonds regrets sur la dernière décision de Tokyo prise en dépit de tous les efforts déployés aussi bien par Séoul que par Washington pour l’en empêcher.La ministre a ajouté qu’elle avait demandé au gouvernement nippon de retirer immédiatement ses restrictions punitives sur les exportations vers la Corée du Sud et de s’engager dans le dialogue pour résoudre le conflit.Le Japon avait refusé un accord de « statu quo » qui aurait permis de poursuivre les négociations par la voie diplomatique. A ce propos, un journaliste a demandé à Kang si une autre possibilité avait été abordée lors de la réunion, mais elle a préféré quitter les lieux sans répondre.