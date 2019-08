Femmes de réconfort : l’annulation d’une exposition au Japon déclenche une avalanche de critiques

Photo : YONHAP News

Une statue dédiée aux femmes de réconfort installée dans le cadre de la Triennale internationale d’art contemporain d’Aichi, au Japon, a été retirée trois jours à peine après son dévoilement. Dans une conférence de presse tenue samedi dernier, le gouverneur de la préfecture d'Aichi a officialisé la suspension de l’exposition intitulée « Après l’absence de liberté d’expression ».Face à la pression des autorités et des extrémistes japonais, l’organisateur a fini par interrompre non seulement l’exposition de la « fille de la paix » mais aussi celle de l’ensemble des photographies portant sur les victimes de l’esclavage sexuel de l’armée impériale japonaise.Les programmateurs de l’exposition ont dénoncé une suspension d’une « violence historique ». Certains journaux japonais comme l’Asahi Shimbun et le Tokyo Shimbun y ont consacré leur une en dénonçant le chantage de certains responsables politiques et de groupes ultra-nationalistes.Rappelons que la statue de « wianbu » érigée au Musée d'art métropolitain de Tokyo a été enlevé il y a sept ans, quatre jours seulement après son installation.