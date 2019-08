Séoul se fixe l'objectif d'assurer l'approvisionnement stable de 20 articles stratégiques

Photo : YONHAP News

Face à la décision du Japon de retirer la Corée du Sud de sa liste blanche des pays partenaires préférentiels, Séoul entend réduire la dépendance de son industrie au pays voisin. Dans ce cadre, le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur a dévoilé aujourd’hui son plan de renforcer la compétitivité des matériaux et des composants « made in Korea ».Afin de minimiser les dégâts liés aux restrictions commerciales nippones, l’approvisionnement stable de 20 articles prioritaires sera assuré dans les 12 mois à venir, et celui de 80 autres articles dans les cinq prochaines années. Afin d’y parvenir, plus de 1 000 milliards de wons, à savoir environ 750 millions d’euros, seront investis chaque année.Parallèlement, des efforts seront déployés afin de diversifier les pays exportateurs des matières clés tout en accélérant le processus de dédouanement et la procédure de délivrance des permis.Les projets stratégiques pourront également se passer de l’étude de faisabilité préalable. Les investissements destinés au développement de nouveaux moteurs de croissance et à la R&D des technologies fondamentales seront exonérés d’impôts.Des soutiens seront également apportés à l’introduction de technologies étrangères dans les domaines où le développement local n’est pas envisageable. Plus de 2 500 milliards de wons, l’équivalent de 1,8 milliard d’euros, seront débloqués afin de soutenir les fusions-acquisitions.