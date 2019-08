Conflit commercial Séoul-Tokyo : Moon Jae-in promet une réaction gouvernementale et présidentielle renforcée

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in présidera cet après-midi la réunion de ses conseillers et secrétaires afin de faire face de façon pangouvernementale aux mesures de rétorsion japonaises. Il s'est d'ailleurs mis à préparer le discours à adresser à ces concitoyens le 15 août, le jour de la libération du pays du joug nippon et de la défaite du Japon mettant fin à la Seconde guerre mondiale. Le message sera d'autant plus important que les deux pays voisins sont en pleine guerre commerciale.La présidence et le gouvernement ont tenu de nombreuses réunions d'urgence pour établir des contre-mesures aux restrictions commerciales japonaises envers Séoul. L'exécutif envisage de jouer la carte de la contamination radioactive de la zone aux alentours des centrales de Fukushima. Le contrôle sanitaire des produits venus de l'Archipel sera donc renforcé. Et la zone à éviter pour le voyage sera étendue.Le thème de la radioactivité pourra servir de pression sur le gouvernement de Shinzo Abe, qui fait une grande publicité autour de la sécurité nucléaire de son pays, à un an des Jeux olympiques d'été de Tokyo.