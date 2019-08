Le Forum régional de l'Asean exprime son inquiétude sur les tensions commerciales

Photo : KBS News

Les ministres des Affaires étrangères réunis au Forum régional de l'Asean (ARF), tenu à Bangkok en Thaïlande, ont fait part le week-end dernier de leur inquiétude sur les tensions commerciales qui montent et les circonstances qui menacent le libre-échange. Effectivement, les hauts responsables de la diplomatie de dix nations d'Asie du Sud-est et de 17 autres pays, ont souligné, via la déclaration du président, qu'il faudrait se garder des mesures de protectionnisme et que l'anti-mondialisation nuirait à l'économie mondiale et au système commercial multilatéral.Les termes tels que « tensions commerciales » et « anti-mondialisation » sont d'ailleurs apparus pour la première fois. Selon les observateurs, cette déclaration vise non seulement le conflit commercial entre Washington et Pékin, mais également l'exclusion de la Corée du Sud par le Japon de sa liste blanche des partenaires commerciaux bénéficiant de conditions préférentielles.Quatre des cinq déclarations issues du forum ont évoqué le thème du conflit commercial. Un succès de la diplomatie sud-coréenne qui a obtenu un consensus de la région contre les restrictions commerciales illégitimes du Japon.