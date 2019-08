Pyongyang affirme à nouveau avoir testé un lance-roquettes multiple

Photo : KBS News

La Corée du Nord a dévoilé samedi dernier les images de ses « nouvelles roquettes de grand calibre » lancées la veille. Selon elle, il s’agit de son deuxième essai de ces projectiles nouvellement développés, après celui réalisé le 31 juillet. Les deux tests ont été dirigés par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.Sa rampe de lancement mobile est dotée de six tubes lance-roquettes. Cela veut dire que ces six roquettes peuvent être tirées simultanément. D’après l’analyse des experts, il s’agit d’une version chinoise améliorée destinée aux roquettes de calibre 400 mm.Les autorités militaires sud-coréennes estiment que le pays communiste a procédé au tir de missiles balistiques à courte portée, compte tenu des caractéristiques de leur vol et de leur vitesse élevée, estimée à 6,9 Mach.Le régime de Kim Jong-un devrait multiplier les tirs d’essai pour tester les performances de son nouveau système d’armes avant son déploiement effectif.