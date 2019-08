La croissance du PIB sud-coréen risque de tomber en dessous de 2 % cette année

Photo : YONHAP News

L’institut sud-coréen pour la politique économique internationale (KIEP) a évalué l’impact des représailles économiques japonaises sur la Corée du Sud à une baisse de 0,27 % à 0,44 % de son PIB. Ce résultat a été obtenu en supposant que le maintien de la restriction sur les exportations de Tokyo de trois matériaux essentiels à la production de semi-conducteurs et d'écrans entraîne une baisse de 10 % de la fabrication de puces. Cependant, l’exclusion du pays du Matin clair de la « liste blanche » nippone n’y est pas prise en compte.Si ce scénario s’avère exact, Séoul aura du mal à réaliser une croissance supérieure à 2 % en 2019. Le taux revu à la baisse de 2,2 % présenté le 18 juillet par la Banque de Corée (BOK) est donc jugé optimiste.Selon le recensement de Bloomberg, la prévision du taux de croissance établie par 43 institutions internationales ou sud-coréennes a reculé de 0,1 point en un mois pour s’établir à 2,1 %. Parmi elles, dix groupes financiers, à commencer par Standard Chartered et Morgan Stanley, se montrent plus pessimistes en limitant la hausse du PIB cette année à moins de 2 %. Le seuil de 2 % n’a jamais été franchi depuis la crise financière de 2009, lorsque le pays avait connu une croissance limitée à 0,8 %.Le marché se montre également pessimiste face à la perspective de l’année prochaine avancée par la BOK, qui mise sur 2,5 %, car les risques liés aux confits économiques entre la Corée du Sud et le Japon et ceux entre les Etats-Unis et la Chine pourraient se poursuivre. Dans ce contexte, la banque centrale sud-coréenne va publier un nouveau chiffre pour 2020.