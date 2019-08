100 ans de cinéma coréen à travers les affiches

Photo : KBS News

Une exposition qui retrace l'histoire du cinéma coréen s’est ouverte au Centre d’arts de Séoul. Quelque 400 affiches de films ainsi que des photos et des manuscrits de scénario y sont présentés pour offrir une vue panoramique sur le 7e art du pays du Matin clair.Les visiteurs peuvent découvrir les œuvres phares allant de « Fight for Justice » (1919), le premier film réalisé dans la péninsule, à « Parasite », lauréat du Festival de Cannes cette année, en passant par « Arirang » (1926), le film muet de Na Un-gyu, ou « Silmido » (2003), le premier film sud-coréen qui a franchi la barre des 10 millions de spectateurs.Les créations pour le grand écran des années 1950 et 60, dont « Aimless Bullet » de Yu Hyun-mok, ont témoigné de l'indépendance du pays et de la guerre fratricide intercoréenne. Vient ensuite l'époque du plein développement du cinéma national, que l'on connaît encore aujourd'hui.