Photo : YONHAP News

Cette nouvelle semaine, qui commence sous un ciel quasi immaculé, sera entrecoupée d'averses, notamment entre mardi et jeudi en raison du passage du typhon Francisco. Des précipitations qui viendront rafraîchir l'atmosphère, très lourde ces derniers jours.Aujourd'hui encore, on enregistrait pas moins de 37℃ à Séoul, la région la plus chaude du pays. Mais aussi 36℃ à Daejeon, 35℃ à Daegu, et 32℃ à Busan et sur l'île de Jeju.