Séoul souhaite poursuivre les échanges sportifs avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Séoul a proposé le 24 juillet dernier à Pyongyang de tenir des réunions de travail pour se concerter sur la composition des équipes unifiées et le calendrier d'entraînement de leurs athlètes en vue des Jeux olympiques d’été de Tokyo en 2020. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le ministère de la Réunification aux journalistes.En effet, le Comité international olympique (CIO) a approuvé en mars dernier le défilé commun des deux Corées à la cérémonie d’ouverture et la formation d’équipes mixtes dans quatre disciplines, à savoir le basket-ball féminin, le hockey féminin, le judo et l’aviron. Or, les récentes tensions dans les relations entre les deux voisins auraient dû freiner l'avancement de ce projet sportif. Qui plus est, la participation des deux Corées sous un même drapeau s'avère impossible en aviron, dont les phases éliminatoires commencent fin août.Ceci dit, la Fédération nord-coréenne de football a notifié à la Confédération asiatique de football sa volonté d'organiser à Pyongyang l'un des matchs éliminatoires de la région Asie de la Coupe du monde de football 2022. Les deux Corées se rencontreront donc au moins en octobre dans la capitale nord-coréenne.