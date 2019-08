Séoul et Washington donnent le coup d'envoi de leur entraînement militaire conjoint

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis viennent de lancer leur entraînement militaire conjoint pour le deuxième semestre de cette année. Cette manœuvre se déroule en deux temps, avec d'abord la gestion d’une situation de crise, cette semaine, puis la préparation à une situation de guerre, la semaine prochaine. L’ensemble des exercices seront réalisés via des simulations informatiques.Cet entraînement militaire conjoint aura pour but de vérifier les capacités de l’armée sud-coréenne en vue du transfert du contrôle opérationnel en temps de guerre (OPCON) de Washington à Séoul. Son nom n’est pas encore dévoilé. Rappelons que les deux alliés ont décidé en mars de remplacer leur manœuvre militaire conjointe « Key Resolve » par « Dong Maeng 19-1 ».Cependant, le terme « Dong Maeng, ou « alliance » en français, ne sera pas employé compte tenu du fait que la Corée du Nord a pointé du doigt les exercices militaires sud-coréano-américains qui risquent d’affecter les négociations entre Washington et Pyongyang sur le nucléaire nord-coréen.Les deux alliés ont également décidé de renforcer leur surveillance vis-à-vis du pays communiste, qui pourrait manifester son mécontentement en procédant à un nouveau tir de missiles de courte portée.