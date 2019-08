Femmes de réconfort : une nouvelle victime s'est éteinte

Photo : KBS News

Une victime sud-coréenne de l'esclavage sexuel par l'armée impériale japonaise en temps de guerre s'est éteinte hier. Il s'agit de la cinquième depuis le début de cette année, après Kim Bok-dong en janvier et Kwak Ye-nam en mars. On ne recense désormais plus que 20 survivantes parmi les 238 victimes déclarées auprès du gouvernement sud-coréen.Selon les vœux de la défunte et de sa famille, les funérailles se dérouleront à huis clos. Le ministère de l’Egalité entre les sexes et de la Famille prendra en charge les frais des obsèques.Le Conseil de la justice et de la mémoire a souhaité l'éternel repos en paix de la défunte, définitivement libérée de ses souvenirs douloureux.