La ville de Séoul pourrait suspendre les échanges avec les collectivités du Japon

Photo : KBS News

Suite à l'exclusion de la Corée du Sud par le Japon de sa liste blanche des partenaires commerciaux bénéficiant de conditions préférentielles, la ville de Séoul examine l'éventuelle suspension des échanges entre les collectivités des deux pays. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui au point de presse régulier Hwang In-sik, le porte-parole de la municipalité.Selon l'officiel, malgré les récents conflits politique et commercial entre les gouvernements des deux nations voisines, les échanges civils et la coopération entre collectivités sont maintenus jusqu'ici. Mais vu la gravité et l'incongruité des circonstances, la municipalité se voit contrainte de revenir sur le programme d'échange entre les gouvernements locaux.En effet, de nombreux événements du genre sont prévus dans la capitale, tels que les Forums internationaux sur la résilience urbaine et sur les emplois décents, organisés respectivement en août et en décembre de cette année.