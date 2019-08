Moon prône une « économie basée sur la paix dans la péninsule »

Photo : KBS News

La paix durable dans la péninsule est la condition préalable à la stabilité de l'économie du pays. Une économie basée sur la coopération intercoréenne et la dénucléarisation permettrait de rattraper celle du Japon, dont les avantages par rapport au pays du Matin clair viennent de sa taille et de la demande intérieure. C'est ce qu'a souligné le président de la République lors de la réunion de ses conseillers et secrétaires tenue cet après-midi. Moon Jae-in a ensuite demandé de se garder de perdre espoir face aux relations qui avancent très lentement entre Séoul et Pyongyang, d'une part, et entre Pyongyang et Washington, d'autre part.Selon le locataire de la Maison bleue, la capacité économique seule ne fait pas un pays exemplaire. Il faudrait également respecter sans défaut la démocratie et les droits de l'Homme pour réaliser une économie libre et équitable appuyée sur la paix et la coopération.Le président Moon a critiqué le gouvernement nippon, qui néglige les efforts des deux peuples voisins destinés à développer les relations bilatérales malgré leur passé noir. Il a d'ailleurs rappelé la critique de la communauté internationale adressée à l'Archipel, qui dégrade le système de libre-échange.Pour finir, le chef de l'Etat s'est de nouveau engagé à apporter un grand soutien au développement de matériaux et pièces permettant de réduire la dépendance aux industries japonaises en la matière.