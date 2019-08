« Lundi noir » pour la Bourse de Séoul

Photo : YONHAP News

La valeur de la monnaie sud-coréenne a dégringolé aujourd'hui face au dollar pour atteindre son niveau le plus bas depuis trois ans et cinq mois. Un dollar s’achetait contre 1 218 wons dans la matinée, pour s'établir dans l'après-midi aux alentours de 1 215,3 wons. Cette perte de valeur de la devise sud-coréenne est provoquée, sur le plan général, par le recul du libre-échange sapé par le protectionnisme, et, de manière plus ponctuelle, par la dévaluation du yuan survenue aujourd'hui.De son côté, la Bourse de Séoul a fini la séance sur une baisse de 2,56 %. Le Kospi, son indice de référence, a terminé à 1 946,98 points. Il s'agit du niveau le plus bas en 37 mois. La vente nette a atteint 314,2 milliards de wons, soit 232 millions d'euros, pour les étrangers, et 440,4 milliards de wons, soit 326 millions d'euros, pour les individus.Quant au Kosdaq, il a subi une chute de 7,46 % à 569,79 points. C'est la première fois depuis mars 2017 que l’indice technologique du pays passe en dessous des 600 points.