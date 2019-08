Nouveaux tirs de projectiles nord-coréens

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a effectué très tôt ce matin deux nouveaux tirs de projectiles non identifiés.A en croire l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), elle les a menés depuis la province de Hwanghae du Sud, dans le sud-ouest du pays, en direction de la mer de l’Est. Leur nature n’est pas encore connue. C'est le premier lancement en quatre jours et le quatrième en moins de deux semaines.Vendredi dernier, l’Etat communiste a tiré deux projectiles de courte portée depuis la province de Hamgyong du Sud, dans l’est du pays. Ils ont tous deux parcouru une distance d’environ 220 km. L’armée sud-coréenne a estimé qu’il s’agissait de missiles balistiques de courte portée, tandis que Pyongyang a annoncé avoir testé un nouveau type de lance-roquettes multiple.Le lancement de ce matin est intervenu au lendemain du début de nouveaux exercices militaires sud-coréano-américains. Des exercices dénoncés avec véhémence par le Nord.L’armée sud-coréenne suit de près la situation et reste sur le qui-vive. Et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison bleue a convoqué en urgence une réunion des ministres concernés. Parmi eux, le ministre de la Défense et le patron du renseignement.Aux Etats-Unis, un haut responsable de l’administration Trump a affirmé que son pays scrutait lui aussi la situation et consultait étroitement Séoul et Tokyo.