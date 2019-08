L'excédent courant au 1er semestre au plus bas en 7 ans

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré une balance courante positive pour le premier semestre 2019. Pourtant, le solde excédentaire a atteint son niveau le plus bas depuis sept ans, avec 21 770 millions de dollars.Ce montant correspond à une chute de 24,7 % en glissement annuel. Il s’agit du chiffre le plus faible depuis la première moitié de 2012, marquée par l'aggravation de la crise européenne. A l’époque, la balance des paiements courants n’était que de 9,65 milliards de dollars.Quant au montant des exportations réalisées sur les six premiers mois de l’année, il a reculé de 9,8 % par rapport à la même période l’an dernier avec 277,7 milliards de dollars.La Banque de Corée a attribué ce résultat décevant à la baisse du prix des semi-conducteurs et celle des ventes de produits sud-coréens à la Chine et au Moyen Orient.Le solde excédentaire de la balance courante du mois de juin a atteint 6,38 milliards de dollars, ce qui représente une baisse annuelle de 14,5 %. Quant à la balance des services, elle a enregistré un déficit de 2,09 milliards de dollars en juin, soit une légère baisse sur la même période.