Deux députés italiens cherchent à jouer les messagers de la paix dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Deux députés italiens considérés comme de fins connaisseurs de la situation dans la péninsule effectuent un déplacement dans les deux Corées. Il s’agit d’Ivan Scalarotto du Parti démocrate et d’Osvaldo Napoli de Forza Italia (FI), une formation de centre-droit. Ils dirigent les associations d’amitié de parlementaires italiens respectivement avec leurs confrères sud-coréens et nord-coréens. L’objet de leur visite : jouer les messagers de la paix.Les deux hommes se sont rendus d’abord au Nord, via Pékin. C’était samedi. Pendant leur voyage, ils auraient rencontré plusieurs hauts responsables du régime communiste et visité aussi la DMZ.Ils sont attendus aujourd’hui à Séoul pour un séjour de quatre jours. Ils y seront reçus notamment par le président ou les vice-présidents de l’Assemblée nationale et celui de l’association de parlementaires sud-coréano-italiens.