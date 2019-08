Le fils aîné d'Angelina Jolie et Brad Pitt entre à l'université Yonsei

Photo : YONHAP News

Selon le magazine « People », Maddox Jolie-Pitt s'apprête à s'envoler pour la Corée du Sud, où il va débuter son tout premier semestre à l’université Yonsei. Le fils de Brad et Angelina a été accepté dans plusieurs universités, mais il a choisi cet établissement prestigieux situé en plein cœur de Séoul.Le jeune homme, né au Cambodge, se mettra à étudier la biochimie dès la fin de ce mois-ci. Pour se préparer à sa nouvelle vie étudiante dans la capitale sud-coréenne, il étudie la langue coréenne en suivant des cours plusieurs fois par semaine.Angelina Jolie et Brad Pitt sont parents de six enfants, dont trois ont été adoptés.